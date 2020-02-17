Клопп: У меня и Симеоне похожая история

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящей игры св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Их разница в голах в Примере заключается в том, что они забили только 25, что не так уж много, но пропустили только 17, что мало.

В последние недели у них были серьезные травмы, они потеряли много нападающих. Но Мората был на скамейке запасных против "Валенсии" в пятницу, также я слышал, что Коста вернулся к тренировкам, и Жоао Феликс тоже доступен. Я точно уверен.

Если кто-то может сыграть за результат, так это "Атлетико". У нас немного похожая история с Симеоне. Мы много пытались и не побеждали, но мы не сдавались. Мне это нравится. Он конкурентоспособный тренер», — цитирует Клоппа Goal.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится 18 февраля в Мадриде, начало — в 23:00 по мск. 0