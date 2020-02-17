Конте: Если «Интер» хочет стать чемпионом, то нужно играть лучше

Главный тренерпрокомментировал выездное поражение от(1:2) в матче 24-го тура Серии А.

«Мне понравилось игра, но не результат. Мы не пропустили два гола, мы просто подарили из "Лацио". Мы действовали не без ошибок. Как это и бывает в важных играх, в итоге все решили детали. Это часть движения вперед. В ситуациях с пропущенными голами мы действовали слишком мягко. Такие ситуации уже были в сезоне, когда мы упускали преимущество и пропускали дважды.

Футболисты моей команды старались, можно их за это похвалить. Мы пытаемся расшевелить команды на самой вершине, шли вровень с "Лацио". Но если мы хотим претендовать на победу в чемпионате, то нам нужно играть лучше.

После забитого гола мы подсознательно пытались сохранить результат. Но я всегда считал, что нападение — лучшая защита. Сейчас многие наши игроки действуют в непривычном стиле. Мы продолжаем расти», — цитирует Конте Football Italia.

В турнирной таблице Серии А «Лацио» поднялся на второе место (56 очков), а «Интер» опустился на третью строчку (54 очка). 0