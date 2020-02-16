«Ротор» подписал воспитанника «Спартака»

на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника

23-летний футболист будет выступать за команду из Волгограда под номером 24.

«Рад продолжить карьеру в "Роторе"! Вместе с командой я прошел два подготовительных сбора. Со всеми игроками познакомился, нашел общий язык, в том числе и на поле. С тренерским штабом тоже обрел взаимопонимание. Приятно, что на меня рассчитывают. Хочу оправдать это доверие своей игрой и принести как можно больше пользы "Ротору"!» — заявил новичок.

Полубояринов — воспитанник «Спартака», выступал за молодежку «красно-белых» и «Спартак-2», вторую половину прошлого года провел в белорусском «Энергетик-БГУ». 0