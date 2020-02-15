«Баварии» интересен защитник «Лейпцига»

Защитникможет перейти в, информирует talkSport.

Срок контракта игрока истекает в конце следующего сезона, но клуб рассчитывает подписать новое соглашение с футболистом.

При этом существует вероятность того, что Упамекано станет игроком мюнхенского клуба, который проявляет большой интерес к трансферу француза.

В переходе игрока также заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Барселона».

Напомним, Упамекано перешел в «Лейпциг» из «Ред Булл Зальцбург» в 2017 году. В текущем сезоне он провел 24 матча за «Лейпциг» и сделал один результативный пас. 0