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    «Баварии» интересен защитник «Лейпцига»

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    Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может перейти в «Баварию», информирует talkSport.

    Дайот Упамекано
    Дайот Упамекано

    Срок контракта игрока истекает в конце следующего сезона, но клуб рассчитывает подписать новое соглашение с футболистом.

    При этом существует вероятность того, что Упамекано станет игроком мюнхенского клуба, который проявляет большой интерес к трансферу француза.

    В переходе игрока также заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Барселона».

    Напомним, Упамекано перешел в «Лейпциг» из «Ред Булл Зальцбург» в 2017 году. В текущем сезоне он провел 24 матча за «Лейпциг» и сделал один результативный пас. 0

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