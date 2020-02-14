ПСЖ — самый финансово стабильный клуб мира

Английская компания Soccerex оценила футбольные клубы на предмет их финансового состояния и составила соответствующий рейтинг.

Клубом с наибольшей финансовой мощью признан ПСЖ, отобравший лидерство у «Манчестер Сити».

В ТОП-10 вошли: 1. ПСЖ; 2. «Манчестер Сити»; 3. «Бавария»; 4. «Тоттенхэм»; 5. «Реал»; 6. «Арсенал»; 7. «Челси»; 8. «Ливерпуль»; 9. «Ювентус»; 10. «Боруссия Дортмунд».

Лучшим среди российских клубов стал «Зенит» — 23-я позиция. «Спартак» — на 37-м месте, «Краснодар» — на 60-м, ЦСКА — на 98-м, «Локомотив» — на 99-м.

При вычислении индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность. 0