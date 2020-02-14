Мэддисон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитникможет продолжить карьеру в, сообщает Manchester Evening News.

Манкунианцы назвали Мэддисона одной из главных целей на летнее трансферное окно, а «Лестер», чтобы удержать игрока, подготовил новый контракт англичанину, который будет рассчитан до 2023 года.

Однако сообщается, что источники, близкие к футболисту, заверили, что Джеймс выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед» и, если бы зависело от него, он бы уже давно был в манкунианском клубе.

В этом сезоне Мэддисон принял участие в 24 матчах чемпионата Англии. Полузащитник забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач. 0