Тарасов полетел с «Рубином» на третий сбор

отправился на третий зимний сбор в Белек (Турция), сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с командой полетел и полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится в клубе на просмотре.

Полностью список игроков, полетевших в Белек выглядит следующим образом.

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой.

Защитники: Владимир Гранат, Данил Сетпанов, Илья Самошников, Карл Старфельт, Константин Плиев, Николай Поярков, Олег Данченко, Пабло Сантос, Сильвие Бегич, Филип Уремович;

Полузащитники: Александр Зуев, Вячеслав Подберезкин, Дарко Йевтич, Денис Макаров, Дмитрий Тарасов, Евгений Башкиров, Зурико Давиташвили, Игорь Коновалов, Камиль Закиров, Оливер Абильдгор, Павел Могилевец, Солтмурад Бакаев, Хвича Кварацхелия;

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

Напомним, что Тарасов провел с «Рубином» два зимних сбора. Стороны пока не подписали соглашение, однако сообщалось, что вскоре появится информация о контракте Тарасова.

Третий зимний сбор «Рубина» пройдет с 13 февраля по 22 февраля. 0