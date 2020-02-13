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    Тарасов полетел с «Рубином» на третий сбор

    Футбол Футбол России Рубин
    «Рубин» отправился на третий зимний сбор в Белек (Турция), сообщает пресс-служба клуба.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    Вместе с командой полетел и полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится в клубе на просмотре.

    Полностью список игроков, полетевших в Белек выглядит следующим образом.

    Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой.

    Защитники: Владимир Гранат, Данил Сетпанов, Илья Самошников, Карл Старфельт, Константин Плиев, Николай Поярков, Олег Данченко, Пабло Сантос, Сильвие Бегич, Филип Уремович;

    Полузащитники: Александр Зуев, Вячеслав Подберезкин, Дарко Йевтич, Денис Макаров, Дмитрий Тарасов, Евгений Башкиров, Зурико Давиташвили, Игорь Коновалов, Камиль Закиров, Оливер Абильдгор, Павел Могилевец, Солтмурад Бакаев, Хвича Кварацхелия;

    Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

    Напомним, что Тарасов провел с «Рубином» два зимних сбора. Стороны пока не подписали соглашение, однако сообщалось, что вскоре появится информация о контракте Тарасова.

    Третий зимний сбор «Рубина» пройдет с 13 февраля по 22 февраля. 0

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