ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филиппе КоутиньоКуда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца
  • 16:56
    • РФС готовит новый контракт для Черчесова
  • 16:41
    • В Кубке России появится групповой этап
  • 16:34
    • В IBU открыто новое дело против Устюгова
  • 13:29
    • Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге
  • 12:58
    • Нико Ковач — основной кандидат на пост главного тренера «Герты»
    Все новости спорта

    В Кубке России появится групповой этап

    Футбол Кубок России Футбол России
    Президент РФС Александр Дюков рассказал об изменениях в формате проведения Кубка России.

    Кубок России
    Кубок России

    «Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведен групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Кроме того клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут своё участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте.

    Мы стараемся повысить посещаемость в регионах. Два матча с клубами ФНЛ и РПЛ очень хорошо для региональных клубов. Плюс клубы РПЛ, которые не играют в еврокубках, проводят мало матчей в течение сезона. С введением реформы Кубка у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперёд.

    К тому же мы сможем играть в дни проведения матчей еврокубков. Это важное решение. У нас должна вырасти коммерческая привлекательность турнира, сохраняем пять-шесть топ-клубов РПЛ. Они будут начинать с 1/8, а не осенью. Вы знаете отношение таких клубов осенью к Кубку. Поэтому это тоже плюс», — цитирует Дюкова «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?
  • Вчера в 23:48
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Ювентус»
  • 1.78
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» достойно сыграть с «Ювентусом»?
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Реал Сосьедад» продолжит побеждать в Кубке?
  • «Реал Сосьедад» — «Мирандес». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Сент-Этьен» закончит сказку «Эпиналя»?
  • «Эпиналь» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мохаммед Салах и Садио Мане Футбол 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчасРейтинг главных звезд атаки европейского футбола Вчера в 21:130
  • 12:11
    • Смолов ради перехода в «Сельту» отказал «МЮ»
  • 11:38
    • Гвардиола: Меня могут уволить, если «Ман Сити» не пройдет «Реал» в ЛЧ
  • 11:21
    • Кокорин отправился на сборы с «Зенитом-2»
    Давид Пастрняк Хоккей НХЛ. «Бостон» благодаря хет-трику Пастрняка разгромил «Монреаль», «Лос-Анджелес» победил «Калгари»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля 09:250
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» дома не проиграет «Атлетико»?
  • 2.83
    •
  • 13:58
    • Форвард «МЮ» находится на карантине из-за коронавируса
  • 13:47
    • Фуркад: У Резцовой старческий маразм
  • 13:14
    • «Брешиа» готова продать Тонали летом
    Гвардиола продолжает очередной поход «Сити» за Кубком чемпионов Футбол Шанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы»Как зима повлияла на расклады в Лиге чемпионов? Вчера в 05:300
  • 09:38
    • Пастрняк обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
  • 07:04
    • Головин не поможет «Монако» в игре с «Дижоном»
  • 12:43
    • Российский защитник перейдет в «Актобе»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч ЦСКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эпиналь — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Торонто — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миннесота — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие