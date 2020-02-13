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    «Брешиа» готова продать Тонали летом

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    «Брешиа» готова продать полузащитника Сандро Тонали летом, если в клуб поступит предложение в размере 60 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

    Сандро Тонали
    Сандро Тонали

    Как сообщает источник, президент клуба, Массимо Челлино, уже уведомил претендующих на 19-летнего итальянца «Ювентус» и «Интер» о своих требованиях по стоимости игрока. Также, издание говорит об интересе «Наполи» и «Милана», но эти клубы еще не предпринимали активных шагов по полузащитнику «Брешии».

    19-летний Тонали провел за «Брешиа» 23 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Также в текущем сезоне футболист дебютировал за сборную Италии. 0

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