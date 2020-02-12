Суарес хочет успеть восстановиться к полуфиналу Лиги чемпионов

Как сообщает портал Goal.com, форварднадеется вернуться на поле к полуфиналу Лиги чемпионов.

По данным ресурса, футболист очень быстро проходит реабилитацию после травмы колена. Сейчас уругваец уже не пользуется костылями и старается быстрее восстанавливаться, чтобы уже в апреле выйти на поле. В этот период будут проводиться полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Примечательно, что «Барселона» сделала запрос, чтобы ей разрешили купить нападающего вне трансферного окна в связи с травмой Суареса и Дембеле. Ожидалось, что ни один из них не вернется до конца сезона. Однако уругвайский форвард может успеть и помочь команде под завесу игрового года.

Напомним, что в 17 матчах Примеры Суарес забил 11 голов и отдал 7 ассистов. 0