Тульский «Арсенал» пытается подписать Кокорина

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале заявил, что тульскийхочет подписать форварда

«Тульский "Арсенал" делает попытки заинтересовать Александра Кокорина. Логика проста — если Кокорин скажет "да", клуб попытается решить вопрос с Зенитом», — написал Егоров.

28-летний Кокорин отказался переходить на правах аренды в «Сочи», за что руководство «Зенита» не взяло его на сборы с основной командой и отправило в «Зенит-2», где футболист уже успел провести несколько товарищеских матчей.

Напомним, что в «Арсенале» ранее перезапустил свою карьеру нападающий Артем Дзюба. 0