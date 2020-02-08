ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоландПо стопам знаменитых отцов. 13 футболистов, родившихся в спортивной семье
  • 13:44
    • Двум клубам РПЛ интересен защитник «Гамбурга»
  • 11:48
    • СМИ: Тарасов подписал контракт с «Рубином»
  • 11:37
    • Кихира победила на чемпионате четырех континентов
  • 08:55
    • «Вашингтон» вырвал победу у «Далласа», «Хьюстон» уступил «Финиксу»
  • 00:51
    • «Рома» проиграла «Болонье»
    Все новости спорта

    Двум клубам РПЛ интересен защитник «Гамбурга»

    Футбол РПЛ Футбол России Крылья Советов Рубин Футбол Германии Гамбург Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник «Гамбурга» Кирьякос Пападопулос не собирается продлевать контракт с клубом.

    Кирьякос Пападопулос
    Кирьякос Пападопулос

    Действующее соглашение 27-летнего грека рассчитано до лета нынешнего года, однако сам защитник отказался вести переговоры о новом соглашении, сообщает MoPo.

    Пападопулос намерен рассмотреть варианты продолжения карьеры в других чемпионатах. На игрока претендуют «Кельн», «Крылья Советов», «Рубин», «Трабзонспор» и «Шанхай Шеньхуа».

    Пападопулос известен по выступлениям за «Шальке» и «Байер». «Гамбург» приобретал его у леверкузенцев в 2017 году за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне грек провел всего 2 матча во второй Бундеслиге. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля
  • 03/02/2020 в 20:02
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Партизан»
  • 2.07
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» обыграть «Партизан»?
  • «Спартак» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Продолжит ли «Боруссия» Д побеждать в чемпионате?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Сколько мячей атака «Юве» положит «Вероне»?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Вражда Мбаппе и Тухеля — угроза амбициям ПСЖ в Лиге чемпионовКонфликт главного тренера и главной звезды команды может привести к краху Вчера в 16:580
  • 13:58
    • «Барселоне» интересен Луис Суарес из «Сарагосы»
  • 13:29
    • «Вест Хэм» не будет удерживать Райса летом
  • 13:15
    • «Уфа» продлила контракт с форвардом
    Эдинсон Кавани Футбол Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агентыДвенадцать самых перспективных свободных агентов 2020 года 06/02/2020 в 22:220
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги порадуют голами
  • 5.04
    •
  • 12:58
    • BMW не собирается возвращаться в Формулу-1
  • 12:46
    • Иньеста выиграл Суперкубок Японии
  • 12:31
    • Зидан недоволен работой Бэйла
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» против «Гранады», «Осасуна» примет «Реал»Обзор матчей 23 тура Примеры 01:550
  • 12:13
    • Венгер может стать президентом французского клуба
  • 12:02
    • Тульский «Арсенал» отдал в аренду нападающего
  • 10:33
    • Голкипер «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в MLS
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Марсель — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие