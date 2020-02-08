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    «Хетафе» крупно обыграл «Валенсию»

    «Хетафе» — «Валенсия»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Валенсией» со счетом 3:0.

    «Хетафе»
    «Хетафе»

    Дубль в составе победителей оформил Хорхе Молина, еще один мяч забил Хайме Мата.

    Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.

    «Хетафе» набрал 42 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Примеры, а «Валенсия» осталась пятой с 37 очками.

    В следующем туре «Хетафе» в гостях сыграет с «Барселоной» (15 февраля), а «Валенсия» в этот же день примет «Атлетико».

    Примера. 23-й тур
    «Хетафе» — «Валенсия» — 3:0 (0:0)
    Голы: Хорхе Молина, 58 (1:0). Хорхе Молина, 67 (2:0). Мата, 87 (3:0)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Кенеди, 61), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья, Максимович (Тимор, 89), Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 80), Мата«Валенсия»: Доменеч, Флоренци, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер (Ли Кан Ин, 70), Родриго (Гонсалу Гедеш, 60), Гомес (Собрино, 89), ТорресПредупреждения: Ньом, 24. Торрес, 63. Суарес, 64. Габриэл Паулиста, 64. Гомес, 65. Диакаби, 71. Арамбарри, 75. Эчейта, 90+6Удаление: Флоренци, 78
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