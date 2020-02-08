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    «Эвертон» без проблем разобрался с «Кристал Пэлас»

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 26-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» принимал лондонский «Кристал Пэлас».

    «Эвертон» поднялся на седьмое место в АПЛ
    «Эвертон» поднялся на седьмое место в АПЛ

    Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    Автором первого гола стал полузащитник «Эвертона» Бернард, отличившийся на 18-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке сравнял счет. Спустя семь минут форвард Ришарлисон вывел «ирисок» вперед.

    В конце матча еще один мяч в ворота «орлов» отправил нападающий Доминик Калверт-Льюин.

    Беспроигрышная серия ливерпульского клуба в чемпионате Англии достигла пяти матчей. В предыдущих турах подопечные Карло Анчелотти одержали две победы и дважды сыграли вничью. Команда из Лондона потерпела третье поражение кряду.

    «Эвертон», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (30) — 14-е.

    АПЛ. 26-й тур
    «Эвертон» — «Кристал Пэлас» — 3:1
    Голы: Бернард, 18, Ришарлисон, 58, Калверт-Льюин, 88 — Бентеке, 51«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Мина, Кин, Динь, Уолкотт (Сидибе, 26), Шнейдерлен, Сигурдссон (Холгейт, 86), Бернард (Дэвис, 65), Калверт-Льюин, Ришарлисон«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Куяте, 79), Томкинс (Данн, 61), Кэхилл, ван Аанхолт, Миливоевич, Айю, Маккарти (Майер, 68), Макартур, Заа, БентекеПредупреждение: Маккарти
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