ЦСКА — «Одд»: счет матча 3:1, обзор голов

В составе армейцев забитыми мячами отметились Яка Бийол, Илья Шкурин и Константин Марадишвили.
Норвежцы ответили точным ударом Торгейра Бервена.
Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка.
Следующий матч в чемпионате России ЦСКА проведет против «Урала». Игра состоится 29 февраля.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Одд» — 3:1 (3:1)
Голы: Бийол, 4 (1:0). Бервен, 12 (1:1). Шкурин, 24 (2:1). Марадишвили, 38 (3:1)ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Набабкин, Щенников, Кучаев, Бийол, Марадишвили, Колесниченко (Котин, 39), Шкурин, КараевПредупреждение: Марадишвили, 75