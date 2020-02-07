«Атлетик» — «Барселона»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 1/4 финала Кубка Испаниииз Бильбао одержал домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч был забит на третьей компенсированной минуте. Ибай Гомес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Иньяки Уильямс в борьбе с Бускетсом ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот тер Штегена.

«Атлетик» стал четвертым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Испании вслед за «Гранадой», «Мирандесом» и «Реалом Сосьедад».

Пары 1/2 финала определятся после жеребьевки.