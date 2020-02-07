«Атлетик» — «Барселона»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на третьей компенсированной минуте. Ибай Гомес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Иньяки Уильямс в борьбе с Бускетсом ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот тер Штегена.
«Атлетик» стал четвертым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Испании вслед за «Гранадой», «Мирандесом» и «Реалом Сосьедад».
Пары 1/2 финала определятся после жеребьевки.
Кубок Испании. 1/4 финала
«Атлетик» — «Барселона» — 1:0 (0:0)
Гол: Иньяки Уильямс, 90+3«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Дани Гарсия, Весга (Сан-Хосе, 66), Икер Муниаин (Адурис, 77), Иньяки Уильямс«Барселона»: тер Штеген, Пике (Юмтити, 80), Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Артур, 70), Бускетс, Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Фати (Гризманн, 57)Предупреждения: Семеду, 6. Месси, 39. Жорди Альба, 40. Альварес, 44. Весга, 53. де Йонг, 57. Дани Гарсия, 64. Пике, 72. Артур, 82