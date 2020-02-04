Мората рискует пропустить матчи против «Ливерпуля» в ЛЧ

Альваро Мората
globallookpress.com
У 27-летнего форварда выявлена мышечная травма правой ноги. 27-летний испанец получил повреждение в матче 22-го тура примеры с «Реалом» (0:1).
Таким образом, Мората точно пропустит матч 23-го тура первенства Ла Лиги против «Гранады» (8 февраля). Также под вопросом его участие в матче 24-го тура против «Валенсии» (15 февраля) и в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (18 февраля).
В этом сезоне Мората сыграл за «Атлетико» 19 матчей в чемпионате Испании, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. 0