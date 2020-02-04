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    Карпин: Есть ли у меня понимание по поводу основного состава? В голове у меня есть состав

    Футбол Кубок Матч Премьер Футбол России Ростов Партизан
    В матче кубка «Матч Премьер» «Ростов» Валерия Карпина обыграл «Партизан» со счетом 1:3. Наставник «сельмашей» поделился своими мыслями на этот счет.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «До 70-й минуты был доволен игрой, до замен. Пока ещё не понятно, что с Норманном. Думаю, что никакой серьёзной травмы на месяц-два нет.

    Какой прогресс ожидаю к третьей игре? Во всём. Физическая форма набирается за счёт минут, проведённых на поле. Посмотрим, кто будет играть. Может быть, дадим побольше времени тем, кто меньше сыграл. Возможно, те, кто играл, получат ещё больше игрового времени, посмотрим по физическому состоянию футболистов. Есть ли у меня понимание по поводу основного состава? В голове у меня есть состав, но до первой игры в РПЛ ещё 25 дней, всё может измениться», — сказал Карпин в послематчевом интервью на «Матч ТВ».

    «Ростов» проиграл «Спартаку» в первом туре 2:1. В третьей туре команде предстоит встретиться с московским «Локомотивом». 0

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