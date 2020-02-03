Натхо: В «Партизане» я вновь получаю удовольствие от футбола

Полузащитник «Партизана»сообщил, что летом у него были предложения от российских клубов.

«Летом у меня были предложения из России, но они показались несерьезными, поэтому я выбрал тот клуб, который был действительно заинтересован во мне.

В "Партизане" я вновь получаю удовольствие от футбола. Для меня матчи против российских клубов особенные. Россия — мой второй дом, здесь я провел восемь лет», — рассказал Натхо в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, что «Партизан» в первом матче на товарищеском турнире «Кубок Париматч Премьер» в серии послематчевых пенальти обыграл «Локомотив» (1:1, 4:2 пен.). 0