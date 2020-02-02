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    Форвард «Манчестер Сити» может пропустить матч с «Реалом»

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    Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг получил травму в матче английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2), сообщает Marca.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    На 83-й минуте игрок сборной Англии уступил свое место на поле Бернарду Силве из-за мышечного повреждения левой ноги.

    Степень серьезности травмы станет известна после медицинского обследования, но в любом случае это плохая новость для Пепа Гвардиолы, которому нужно подготовить команду к матчу против «Реала» в Лиге чемпионов 26 февраля.

    Если Стерлинг не сыграет на «Сантьяго Бернабеу», «Сити» потеряет одного из лучших бомбардиров нынешнего сезона.

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