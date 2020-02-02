Форвард «Манчестер Сити» может пропустить матч с «Реалом»

Рахим Стерлинг
globallookpress.com
На 83-й минуте игрок сборной Англии уступил свое место на поле Бернарду Силве из-за мышечного повреждения левой ноги.
Степень серьезности травмы станет известна после медицинского обследования, но в любом случае это плохая новость для Пепа Гвардиолы, которому нужно подготовить команду к матчу против «Реала» в Лиге чемпионов 26 февраля.
Если Стерлинг не сыграет на «Сантьяго Бернабеу», «Сити» потеряет одного из лучших бомбардиров нынешнего сезона.
Во всех турнирах Рахим забил 20 голов и уступает по этому показателю только Серхио Агуэро (21 гол). 0