Форвард «Манчестер Сити» может пропустить матч с «Реалом»

Форвард «Манчестер Сити»получил травму в матче английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2), сообщает Marca.

На 83-й минуте игрок сборной Англии уступил свое место на поле Бернарду Силве из-за мышечного повреждения левой ноги.

Степень серьезности травмы станет известна после медицинского обследования, но в любом случае это плохая новость для Пепа Гвардиолы, которому нужно подготовить команду к матчу против «Реала» в Лиге чемпионов 26 февраля.

Если Стерлинг не сыграет на «Сантьяго Бернабеу», «Сити» потеряет одного из лучших бомбардиров нынешнего сезона.

Во всех турнирах Рахим забил 20 голов и уступает по этому показателю только Серхио Агуэро (21 гол). 0