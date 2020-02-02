«Ювентус» намерен купить ван Дейка за рекордную сумму

Защитниклетом этого года может сменитьна«Ювентус», утверждает SunSport.

Как сообщает источник, туринский клуб готовится предложить за 28-летнего футболиста около 180 миллионов евро.

Туринцы считают, что ван Дейк может помочь команде выиграть Лигу чемпионов. Таким образом, футболист во второй раз может стать самым дорогим защитником в мире.

Напомним, трансфер ван Дейка в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году был рекордным для переходов защитников: ливерпульцы заплатили 85 миллионов евро.

В этом сезоне голландец провел 34 матча за «красных», забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 0