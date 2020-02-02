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    «Эйбар» и «Бетис» поделили очки

    «Эйбар» — «Бетис»: счет матча — 1:1, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эйбар» принимал «Бетис».

    «Эйбар» — «Бетис»
    «Эйбар» — «Бетис»

    Матч завершился вничью — 1:1.

    Гости вышли вперед уже на 7-й минуте — отличился Набиль Фекир. Через восемь минут хозяевам удалось отыграться — пенальти реализовал Фабиан Орельяна.

    «Эйбар» набрал 24 очка и занимает в Примере 15-е место, а у «Бетиса» — 28 очков и 12-я позиция.

    Примера, 22-й тур
    «Эйбар» — «Бетис» — 1:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — 7, Фекир, 1:1 — 15, Орельяна, с пенальти«Эйбар»: Дмитрович, Техеро (Арбилья, 68), Бургос, Хосе Анхель, Бигас, Инуи, Диоп (Кристофоро, 84), Леон (Де Бласис, 75), Экспосито, Орельяна, Энрик«Бетис»: Роблес, Эдгар Гонсалес (Родригес, 82), Манди, Эмерсон, Морено, Каналес, Хоакин (Морон, 70), Фекир, Аленья, Бартра, Иглесиас (Тельо, 88)Предупреждения: Эдгар Гонсалес (14), Орельяна (18), Барраган (22), Бургос (33)
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