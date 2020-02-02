«Эйбар» — «Бетис»: счет матча — 1:1, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Испаниипринимал

Матч завершился вничью — 1:1.

Гости вышли вперед уже на 7-й минуте — отличился Набиль Фекир. Через восемь минут хозяевам удалось отыграться — пенальти реализовал Фабиан Орельяна.

«Эйбар» набрал 24 очка и занимает в Примере 15-е место, а у «Бетиса» — 28 очков и 12-я позиция.