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    Фернандеш: Говорил с Криштиану о «Ман Юнайтед». Здесь он начал реализовывать мечту

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    Новый игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о том, что перед трансфером он беседовал с Криштиану Роналду. Интервью футболиста опубликовал источник Omnisport.

    Бруну Фернандес
    Бруну Фернандес

    «Я говорил с Криштиану о "Манчестер Юнайтед". Он рассказывал положительные вещи о клубе.

    Здесь он начал реализовывать свою мечту, здесь он стал действительно сильным футболистом. Я думаю, он доволен моим трансфером.

    Также я говорил с тренером Оле-Гуннаром Сульшером. Он сказал, что обращался к Криштиану, и тот тоже положительно высказывался обо мне.

    Это здорово, потому что вместе с Роналду мы играем в сборной. Он меня знает, я считаю его хорошим человеком», — сказал Фернандеш. 0

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