Фернандеш: Говорил с Криштиану о «Ман Юнайтед». Здесь он начал реализовывать мечту

Новый игрокрассказал о том, что перед трансфером он беседовал с. Интервью футболиста опубликовал источник Omnisport.

«Я говорил с Криштиану о "Манчестер Юнайтед". Он рассказывал положительные вещи о клубе.

Здесь он начал реализовывать свою мечту, здесь он стал действительно сильным футболистом. Я думаю, он доволен моим трансфером.

Также я говорил с тренером Оле-Гуннаром Сульшером. Он сказал, что обращался к Криштиану, и тот тоже положительно высказывался обо мне.

Это здорово, потому что вместе с Роналду мы играем в сборной. Он меня знает, я считаю его хорошим человеком», — сказал Фернандеш. 0