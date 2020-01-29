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    Тарасов отправился с «Рубином» на второй сбор

    Футбол Товарищеские матчи Футбол России Рубин
    «Рубин» отправился на второй зимний сбор в Белек (Турция).

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    Как сообщает пресс-служба казанского клуба, вместе с командой полетел и полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится в клубе на просмотре.

    Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом:

    Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

    Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Илья Агапов, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

    Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Дмитрий Тарасов;

    Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

    Напомним, что Тарасов провел вместе с «Рубином» первый сбор, но пока не подписал контракт. В товарищеском матче против «Слована» (2:1) он отметился забитым мячом. Второй сбор «Рубина» пройдет с 29 января по 9 февраля.

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