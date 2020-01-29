Тарасов отправился с «Рубином» на второй сбор

отправился на второй зимний сбор в Белек (Турция).

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, вместе с командой полетел и полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится в клубе на просмотре.

Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Илья Агапов, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Дмитрий Тарасов;

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

Сегодня наша команда возвращается в турецкий Белек 🇹🇷, где проведет второй зимний сбор, и по прилету, вечером, приступит к тренировкам.

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Отметим, что в строй вернулся Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за повреждения.

⠀#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/kh4ZX3EWho — «Рубин» Казань (@fcrk) January 29, 2020

Напомним, что Тарасов провел вместе с «Рубином» первый сбор, но пока не подписал контракт. В товарищеском матче против «Слована» (2:1) он отметился забитым мячом. Второй сбор «Рубина» пройдет с 29 января по 9 февраля.

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