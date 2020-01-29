Ребров назвал причину продления контракта со «Спартаком»

Вратарьпрокомментировал решение продлить контракт с московским клубом.

«35 лет! Новый контракт?! Зачем?! Почему? Этим вопросом за последние пару дней задавались и некоторые журналисты, и так называемые хейтеры. Лакмусовая бумажка для меня то, что мои партнеры, тренерский штаб и руководство единым порывом поддержали это решение.

Итак, я отвечу, зачем. В первую очередь затем, что я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное, чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде. Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему свое время. За неполные 9 лет в команде я пережил разное. От третьего вратаря до капитана команды и вызова в национальную сборную. От тяжелых травм до звания чемпиона России и обладателя Суперкубка России. Для меня этот контракт очередной вызов, чтобы стать сильнее самому и помочь быть сильнее молодым партнерам.

Но просто стоять рядом и говорить, куда бежать и что делать, не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать, каким потом достигаются победы. Как непросто бывает в дни поражений. После ошибок нельзя отчаиваться, нужно вставать и идти дальше, чтобы наш клуб был на самом верху! И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. А это тоже не так просто, держать себя в тонусе без постоянной игровой практики.

Но я готов к такой роли. Это жизнь, моя футбольная жизнь и мой путь. Я рад, что этот путь продолжается и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба, партнеров по команде и болельщиков команды. Спасибо за ваши теплые сообщения, доверие. Мне все это дорого и дает силы работать дальше и идти вперед! Так что я вам еще пригожусь», — написал Ребров в своем Instagram.

Напомним, 35-летний вратарь на днях заключил новый договор до июня 2021 года. 0