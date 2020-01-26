Скауты «Спартака» присутствовали на матче «Валенсия» — «Барселона»

На матче 21-го тура чемпионата Испания(2:0) побывали скауты, сообщает El Desmarque.

По данным источника, на игре присутствовали представители нескольких европейских клубов. Кроме скаутов москвичей, там были также скауты «Ювентуса», дортмундской «Боруссии», «Хетафе» и «Леванте».

Ожидалось, что на арену также прибудут скауты «Манчестер Сити», однако им так и не удалось посетить матч.

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