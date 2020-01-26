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    Скауты «Спартака» присутствовали на матче «Валенсия» — «Барселона»

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    На матче 21-го тура чемпионата Испания «Валенсия» — «Барселона» (2:0) побывали скауты «Спартака», сообщает El Desmarque.

    «Валенсия» — «Барселона»
    «Валенсия» — «Барселона»

    По данным источника, на игре присутствовали представители нескольких европейских клубов. Кроме скаутов москвичей, там были также скауты «Ювентуса», дортмундской «Боруссии», «Хетафе» и «Леванте».

    Ожидалось, что на арену также прибудут скауты «Манчестер Сити», однако им так и не удалось посетить матч.

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    Для «сине-гранатовых» это поражение стало первым под руководством Энрике Сетьена. Последний раз «Валенсия» на своем поле побеждала «Барселону» 13 лет назад..VrezNews1 /football/2020/01/25/valencia_barcelona/ 0

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