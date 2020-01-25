ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийРоссийский пьедестал. Бойкова и Козловский бросили вызов всему миру
  • 19:08
    • Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ-2020 в танцах на льду
  • 20:00
    • «Барселона» на выезде уступила «Валенсии»
  • 19:41
    • «Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» во Франкфурте
  • 17:32
    • «Ак Барс» одержал выездную победу над «Автомобилистом»
  • 17:04
    • «Салават Юлаев» дома выиграл у «Барыса»
    Все новости спорта

    «Барселона» на выезде уступила «Валенсии»

    «Валенсия» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Примера Футбол Испании Барселона Валенсия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Барселоной» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 48-й минуте благодаря автоголу. Гайя с левого края навесил в штрафную гостей, Гомес принял и пробил — мяч рикошетом от Жорди Альбы влетел под перекладину ворот «Барсы».

    А на 77-й минуте хозяева быстро вбросили аут, Торрес красиво ушёл от Юмтити и сделал передачу к штрафной «Барселоны», Макси Гомес спокойно принял мяч и пробил точно в нижний угол.

    Для сине-гранатовых это поражение стало первым под руководством Энрике Сетьена.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участие в матче. У игрока диагностировано повреждение задней поверхности левого бедра. Сейчас он проходит восстановительные процедуры.

    «Валенсия» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» — первая строчка и 43 балла.

    В следующем туре «Барселона» сыграет с «Леванте», а «Валенсия» примет «Сельту».

    Примера. 21-й тур
    «Валенсия» — «Барселона» — 2:0 (0:0)
    Голы: Жорди Альба, 48 — в свои ворота (1:0). Гомес, 77 (2:0)Нереализованный пенальти: Гомес, 12 (вратарь)«Валенсия»: Доменеч, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Коклен, Кондогбья, Торрес, Солер (Собрино, 89), Гамейро (Родриго, 59), Гомес (Хауме Коста, 79)«Барселона»: тер Штеген, Юмтити, Пике, Сержи Роберто, Фати (Кольядо, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), де Йонг (Ракитич, 85), Жорди Альба, Гризманн, МессиПредупреждения: Пике, 10. Юмтити, 43. Бускетс, 52. Коклен, 54
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Тренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе
  • 23/01/2020 в 16:59
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Гранада»
  • 3.40
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Шальке» догнать «Баварию» в таблице Бундеслиги?
  • «Бавария» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Поднимется ли «Севилья» на третье место Примеры?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Подберется ли «Монако» ближе к зоне ЛЕ?
  • «Монако» — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роберто Фирмино Футбол Недооцененный лидер. «Ливерпуль» зависит от Фирмино больше, чем вы могли подуматьБразильский нападающий в этом сезоне забивает важнейшие голы 13:400
  • 17:57
    • «Рейнджерс» договорился о продлении сотрудничества с Дефо
  • 17:45
    • «Лестер» прошел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 17:17
    • «Эспаньол» и «Атлетик» поделили очки
    Алена Косторная Прочие Курс на российский пьедестал. Косторная — лучшая, даже без вдохновенияРеакция спортивных СМИ на прокат короткой программы у женщин-одиночниц на ЧЕ-2020 Вчера в 23:050
  • Экспресс дня

  • «Реал» не позволит «Барселоне» уйти в отрыв
  • 4.23
    •
  • 19:53
    • «Йокерит» одержал волевую победу над «Куньлунем»
  • 19:28
    • «Болонья» в гостях уверенно переиграла СПАЛ
  • 19:00
    • «Зенит» проиграл «Зальцбургу»
    Роберто Фирмино Футбол Вопреки обстоятельствам. «Ливерпуль» никогда не сдается«Красные» одержали тяжелейшую победу над «Вулверхэмптоном» Вчера в 17:040
  • 16:44
    • У «Тоттенхэма» появился еще один вариант усиления атаки
  • 16:29
    • Эриксен станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А
  • 16:14
    • Франция выиграла одиночную смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.92
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Монпелье — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.16
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фучович — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Атлетико — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие