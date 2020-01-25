«Валенсия» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте благодаря автоголу. Гайя с левого края навесил в штрафную гостей, Гомес принял и пробил — мяч рикошетом от Жорди Альбы влетел под перекладину ворот «Барсы».

А на 77-й минуте хозяева быстро вбросили аут, Торрес красиво ушёл от Юмтити и сделал передачу к штрафной «Барселоны», Макси Гомес спокойно принял мяч и пробил точно в нижний угол.

Для сине-гранатовых это поражение стало первым под руководством Энрике Сетьена.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участие в матче. У игрока диагностировано повреждение задней поверхности левого бедра. Сейчас он проходит восстановительные процедуры.

«Валенсия» с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» — первая строчка и 43 балла.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Леванте», а «Валенсия» примет «Сельту».