«Алавес» — «Вильярреал»: счет 1:2, обзор голов

Футболисты «Вильярреала»
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Гости первыми открыли счет. Карлос Бакка после точного прострела Гомеса с левого фланга замкнул передачу из вратарской зоны.
«Алавес» смог сравнять лишь на 80 минуте. Перес сделал проникающий пас на Хоселу. Тот пробил в ближний угол.
Календарь и таблица испанской Примеры
На 89 минуте Тригерос сделал точную передачу на Ниньо, который вошел в штрафную и расстрелял ворота соперников.
«Вильярреал» набрал 31 очко и расположился на 7 месте. «Алавес» на 14 месте. У него 23 пункта.
Примера. 21 тур
«Алавес» — «Вильярреал» — 1:2
Голы: 0:1 — 10 Бакка, 1:1 — 80 Хоселу, 1:2 — 89 Ниньо«Алавес» Пачеко, Эли, Лагуардиа, Агиррегабириа (Берк, 90), Дуарте, Камараса, Алеиш Видаль (Бурги, 74), Ману Гарсия, Риоха (Сайнс, 59), Хоселу, Лукас Перес«Вильярреал» Асенхо, Альбиоль, Альберто Морено (Кинтилья, 34), Марио Гаспар, Фунес Мори, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос, Чуквуэзе, Касорла (Замбо-Ангисса, 65), Бакка (Ниньо, 88)предупреждения: Эли (45), Кинтилья (70), Дуарте (82)