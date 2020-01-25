«Алавес» — «Вильярреал»: счет 1:2, обзор голов

В 21 турена последних минутах добыл победу в матче с(1:2).

Гости первыми открыли счет. Карлос Бакка после точного прострела Гомеса с левого фланга замкнул передачу из вратарской зоны.

«Алавес» смог сравнять лишь на 80 минуте. Перес сделал проникающий пас на Хоселу. Тот пробил в ближний угол.

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На 89 минуте Тригерос сделал точную передачу на Ниньо, который вошел в штрафную и расстрелял ворота соперников.

«Вильярреал» набрал 31 очко и расположился на 7 месте. «Алавес» на 14 месте. У него 23 пункта.