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    «Эспаньол» и «Атлетик» поделили очки

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    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Атлетик».

    Рауль де Томас
    Рауль де Томас

    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    «Атлетик» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей.

    После этого матча у «Эспаньола» — 15 очков и предпоследняя позиция в таблице Примеры. У «Атлетика» — 31 очко и шестая строчка.

    Примера. 21-й тур
    «Эспаньол» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)
    Голы: Вильялибре, 12 (0:1). Рауль де Томас, 63 (1:1)«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Виктор Санчес (Льюис Лопес, 61), Дардер, Рока, Мелендо (Эмбарба, 57), Кальери (У Лэй, 84), Рауль де Томас«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Дани Гарсия, Весга, Икер Муниаин (Эчеварриа, 82), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 69), Вильялибре (Кодро, 84)Предупреждения: Весга, 9. Виктор Санчес, 17. Рока, 56. Эспиноса, 59
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