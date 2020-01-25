«Эспаньол» и «Атлетик» поделили очки

В матче 21-го тура чемпионата Испаниипринимал

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Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Атлетик» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей.

После этого матча у «Эспаньола» — 15 очков и предпоследняя позиция в таблице Примеры. У «Атлетика» — 31 очко и шестая строчка.