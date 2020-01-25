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    Примера. «Валенсия» примет «Барселону», «Атлетико» против «Леганеса»

    Обзор матчей 21 тура Примеры

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    С 24 по 25 января проходят матчи 21 тура испанской Примеры.

    «Осасуна» — «Леванте» 2:0

    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Леванте» со счетом 2:0.

    В составе победителей отличились Рубен Гарсия, реализовавший пенальти на 81-й минуте, и Иньиго Перес, забивший с игры три минуты спустя.

    «Осасуна» после этой победы поднялась на 10-е место в таблице Примеры. «Леванте» потерпел третье поражение подряд и занимает 13-ю строчку.

    Примера. 21-й тур
    «Осасуна» — «Леванте» — 2:0 (0:0)
    Голы: Р.Гарсия, 81 — с пенальти (1:0). Иньиго Перес, 84 (2:0)«Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Иньиго Перес, 69), Р.Гарсия, Монкайола, Лопес (Кардона, 69), Авила (Ибаньес, 58)«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Кабако (Эрнани, 85), Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 79), Рохер, Майораль (Моралес, 72)Предупреждения: Дав.Гарсия, 53. Ибаньес, 63. Брашанац, 75. Кампанья, 80. Вукчевич, 88. Рочина, 90+2

    «Эспаньол» — «Атлетик» Б

    25 января, 15:00 мск

    «Валенсия» — «Барселона»

    25 января, 18:00 мск

    «Алавес» — «Вильярреал»

    25 января, 20:30 мск

    «Севилья» — «Гранада»

    25 января, 23:00 мск

    «Атлетико» М — «Леганес»

    26 января, 14:00 мск

    «Сельта» — «Эйбар»

    26 января, 16:00 мск

    «Хетафе» — «Бетис»

    26 января, 18:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Мальорка»

    26 января, 20:30 мск

    «Вальядолид» — «Реал Мадрид»

    26 января, 23:00 мск

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