Примера. «Валенсия» примет «Барселону», «Атлетико» против «Леганеса»

«Осасуна» — «Леванте» 2:0
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Леванте» со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Рубен Гарсия, реализовавший пенальти на 81-й минуте, и Иньиго Перес, забивший с игры три минуты спустя.
«Осасуна» после этой победы поднялась на 10-е место в таблице Примеры. «Леванте» потерпел третье поражение подряд и занимает 13-ю строчку.
Примера. 21-й тур
«Осасуна» — «Леванте» — 2:0 (0:0)
Голы: Р.Гарсия, 81 — с пенальти (1:0). Иньиго Перес, 84 (2:0)«Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Иньиго Перес, 69), Р.Гарсия, Монкайола, Лопес (Кардона, 69), Авила (Ибаньес, 58)«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Кабако (Эрнани, 85), Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Мелеро (Вукчевич, 79), Рохер, Майораль (Моралес, 72)Предупреждения: Дав.Гарсия, 53. Ибаньес, 63. Брашанац, 75. Кампанья, 80. Вукчевич, 88. Рочина, 90+2
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