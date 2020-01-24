«Миландес» — «Сельта»: счет матча 1:2, обзор голов

На 28-й минуте Матеус Аиас вывел хозяев вперед, но на 74-й минуте Пионе Систо сравнял счет.
На 111-й минуте дополнительного времени хавбек «Сельты» Рафинья получил красную карточку, оставив гостей вдесятером.
Игрок «Мирандеса» Альваро Рей не смог реализовать пенальти, назначенный за это нарушение, но на 114-й минуте Антонио Хосабед забил победный гол.
В другом матче дня «Леганес» в гостях обыграл «Эбро» (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.
Единственный гол на 45-й минуте забил Хонатан Сильва.
Жеребьевка следующей стадии Кубка короля состоится 24 января, а матчи проведут 28, 29 и 30-го числа. 0