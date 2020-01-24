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    «Сельта» проиграла клубу Сегунды и выбыла из Кубка Испании

    «Миландес» — «Сельта»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Сельта Леганес
    В 1/16 Кубка Испании «Сельта» на выезде проиграла выступающему в Сегунде «Мирандесу» со счетом 1:2.

    «Сельта»
    «Сельта»

    На 28-й минуте Матеус Аиас вывел хозяев вперед, но на 74-й минуте Пионе Систо сравнял счет.

    На 111-й минуте дополнительного времени хавбек «Сельты» Рафинья получил красную карточку, оставив гостей вдесятером.

    Игрок «Мирандеса» Альваро Рей не смог реализовать пенальти, назначенный за это нарушение, но на 114-й минуте Антонио Хосабед забил победный гол.

    В другом матче дня «Леганес» в гостях обыграл «Эбро» (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

    Единственный гол на 45-й минуте забил Хонатан Сильва.

    Жеребьевка следующей стадии Кубка короля состоится 24 января, а матчи проведут 28, 29 и 30-го числа. 0

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