Касильяс может возглавить Королевскую испанскую футбольную федерацию

Голкипери легенда сборнойнамерен баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщает Marca.

По информации источника, кандидатуру Касильяса поддерживает Ассоциация испанских футболистов. Напомним, в ближайшее время действующий президент организации Луис Рубиалес предстанет перед судом из-за обвинения в нанесении побоев женщине-архитектору, которая сделала перепланировку его дома.

Напомним, весной 2019 года Касильяс перенес инфаркт на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить его в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что голкипер сможет вновь выступать на высоком уровне. 0