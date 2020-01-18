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    Хави выиграл второй трофей в тренерской карьере

    Футбол Барселона
    Накануне состоялся финальный матч Кубка наследного принца Катара между «Аль-Саддом» и «Аль-Духаилем».

    В решающей игре команда Хави разгромила соперника со счетом 4:0 и стала обладателем трофея.

    Таким образом, это второй трофей в тренерской карьере Хави. В августе «Аль-Садд» выиграл Кубок шейха Яссима.

    Отметим, что в розыгрыше Кубка наследного принца Катара участвуют четыре лучшие по итогам чемпионата команды. Чемпион играет с клубом, который занял четвертое место, а вторая и третья команды страны встречаются между собой. Полуфиналы состоят из двух матчей, а финал — из одного.

    Напомним, руководство «Барселоны» предлагало Хави место главного тренера, но он отказался переходить в каталонский клуб среди сезона. В итоге «Барса» назначила на этот пост Кике Сетьена. 0

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