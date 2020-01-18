«Лейпциг» — «Унион»: счет 3:1, обзор голов

В 18 туре немецкой Бундеслигиодержал домашнюю победу над(3:1).

На 10 минуте гости открыли счет. Бюльтер после передачи Андрессона вышел один на один с голкипером.

Второй тайм остался за хозяевами. «Быки» сравняли на 51 минуте. Тимо Вернер после отскока пробил в одно касание и попал в самую «девятку».

Забитцер вывел «быков» вперед на 57 минуте, воспользовавшись суматохой в штрафной после подачи с углового.

На 83 минуте Вернер сделал «дубль». На него последовала навесная передача. Футболист пробил сильно и точно в дальний угол.

«Лейпциг» продолжает лидировать, набрав уже 40 очков. «Унион» на 12 месте. Гости имеют 20 пунктов.