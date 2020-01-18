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    «Дубль» Вернера помог «Лейпцигу» обыграть «Унион»

    «Лейпциг» — «Унион»: счет 3:1, обзор голов

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    В 18 туре немецкой Бундеслиги «Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Унионом» (3:1).

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер

    На 10 минуте гости открыли счет. Бюльтер после передачи Андрессона вышел один на один с голкипером.

    Второй тайм остался за хозяевами. «Быки» сравняли на 51 минуте. Тимо Вернер после отскока пробил в одно касание и попал в самую «девятку».

    Забитцер вывел «быков» вперед на 57 минуте, воспользовавшись суматохой в штрафной после подачи с углового.

    На 83 минуте Вернер сделал «дубль». На него последовала навесная передача. Футболист пробил сильно и точно в дальний угол.

    «Лейпциг» продолжает лидировать, набрав уже 40 очков. «Унион» на 12 месте. Гости имеют 20 пунктов.

    Бундеслига. 18 тур
    «Лейпциг» — «Унион» — 3:1
    Голы: 0:1 — 10 Бюльтер, 1:1 — 51 Вернер, 2:1 — 57 Забитцер, 3:1 — 83 Вернер«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиеле, Забитцер, Адамс (Ильзанкер, 86), Нкунку (Айдара, 79), Лаймер, Шик (Поульсен, 68), Вернер«Унион»: Гикевич, Рюэрсон, Ленц, Суботич, Паренсен (Польтер, 82), Андрих, Гентнер, Бюльтер, Фридрих, Ингвартсен (Малли, 71), Андерссон (Уджа, 75)Предупреждения: Андерссон (60), Рюэрсон (71), Паренсен (80), Айдара (88)
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