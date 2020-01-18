«Лейпциг» — «Унион»: счет 3:1, обзор голов

На 10 минуте гости открыли счет. Бюльтер после передачи Андрессона вышел один на один с голкипером.
Второй тайм остался за хозяевами. «Быки» сравняли на 51 минуте. Тимо Вернер после отскока пробил в одно касание и попал в самую «девятку».
Забитцер вывел «быков» вперед на 57 минуте, воспользовавшись суматохой в штрафной после подачи с углового.
На 83 минуте Вернер сделал «дубль». На него последовала навесная передача. Футболист пробил сильно и точно в дальний угол.
«Лейпциг» продолжает лидировать, набрав уже 40 очков. «Унион» на 12 месте. Гости имеют 20 пунктов.
Бундеслига. 18 тур
«Лейпциг» — «Унион» — 3:1
Голы: 0:1 — 10 Бюльтер, 1:1 — 51 Вернер, 2:1 — 57 Забитцер, 3:1 — 83 Вернер«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиеле, Забитцер, Адамс (Ильзанкер, 86), Нкунку (Айдара, 79), Лаймер, Шик (Поульсен, 68), Вернер«Унион»: Гикевич, Рюэрсон, Ленц, Суботич, Паренсен (Польтер, 82), Андрих, Гентнер, Бюльтер, Фридрих, Ингвартсен (Малли, 71), Андерссон (Уджа, 75)Предупреждения: Андерссон (60), Рюэрсон (71), Паренсен (80), Айдара (88)