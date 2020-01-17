«Тамбов» решил проблему с долгами

Спортивный директорпрокомментировал санкции со стороны, о которых было объявлено накануне, 16 января.

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«Все долги мы давно погасили. Сейчас юристы просто подали на погашение пенни. Там смешные цифры, которые мы погасим в ближайшее время, и запрет будет снят. Никаких проблем нет», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Напомним, РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном и экс-игроками Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды 21 очко после 19 туров. 0