«Тамбов» решил проблему с долгами

«Тамбов» сможет подписывать новичков
ФК «Тамбов»
«Все долги мы давно погасили. Сейчас юристы просто подали на погашение пенни. Там смешные цифры, которые мы погасим в ближайшее время, и запрет будет снят. Никаких проблем нет», — цитирует Худякова «Чемпионат».
Напомним, РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим главным тренером команды Александром Григоряном и экс-игроками Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.
В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды 21 очко после 19 туров. 0