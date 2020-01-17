Моуринью: «Интер» не делал предложения по Эриксену

Главный тренеррассказал о том, как обстоят дела с трансферомв миланский

«Новости об Эриксене? Вам нужно спросить об этом его агента и "Интер", потому что они знают больше, чем я. Если они уверены, то только потому, что они готовы сделать нам предложение. Но пока этого не произошло.

Меня удивляет, что люди говорят об этой ситуации. На поле Кристиан старается изо всех сил. Это нормально, что до 31 января он будет не всегда сконцентрирован.

Я до сих пор не понимаю весь этот оптимизм. Уже несколько матчей люди говорят, что Эриксен проводит свою последнюю встречу за "Тоттенхэм". Завтра он будет играть», — цитирует португальца Goal. 0