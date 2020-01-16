«Зенит» может подписать хавбека сборной Казахстана
globallookpress.com
По данным источника, сине-бело-голубые ведут переговоры о подписании контракта с 26-летним игроком, который пребывает в статусе свободного агента. Ожидается, что хавбек примет участие в тренировочном сборе «Зенита» в Катаре.
Последним клубом футболиста был «Кайрат», который он покинул в декабре 2019 года.
В минувшем сезоне Исламхан провел 26 матчей и забил семь голов за «Кайрат», также на счету игрока восемь матчей и один гол в составе сборной Казахстана. 0