«Зенит» может подписать хавбека сборной Казахстана

может усилиться полузащитником сборной Казахстана, сообщает Prosports.kz.

По данным источника, сине-бело-голубые ведут переговоры о подписании контракта с 26-летним игроком, который пребывает в статусе свободного агента. Ожидается, что хавбек примет участие в тренировочном сборе «Зенита» в Катаре.

Последним клубом футболиста был «Кайрат», который он покинул в декабре 2019 года.

В минувшем сезоне Исламхан провел 26 матчей и забил семь голов за «Кайрат», также на счету игрока восемь матчей и один гол в составе сборной Казахстана. 0