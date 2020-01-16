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    «Зенит» может подписать хавбека сборной Казахстана

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    «Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом, сообщает Prosports.kz.

    «Зенит» может подписать хавбека сборной Казахстана
    «Зенит» может подписать хавбека сборной Казахстана

    По данным источника, сине-бело-голубые ведут переговоры о подписании контракта с 26-летним игроком, который пребывает в статусе свободного агента. Ожидается, что хавбек примет участие в тренировочном сборе «Зенита» в Катаре.

    Последним клубом футболиста был «Кайрат», который он покинул в декабре 2019 года.

    В минувшем сезоне Исламхан провел 26 матчей и забил семь голов за «Кайрат», также на счету игрока восемь матчей и один гол в составе сборной Казахстана. 0

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