«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: счет 1:0, обзор голов

Единственный гол забил Хуан Мата на 67 минуте, воспользовавшись передачей Антони Марсьяля.
Кубок Англии. 1/32 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:0
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Уильямс, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич, Джеймс (Рэшфорд, 64; Лингард, 80), Фред, Мата, Марсьяль, Гринвуд (Перейра, 64)«Вулверхэмптон»: Радди, Доэрти, Кастро (Рубен Винагре, 75), Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Гиббс-Уайт, 71), Моутинью, Траоре (Буур, 88), ХименесГол: 1:0 — 67 МатаПредупреждения: Фред (37), Нету (59), Магуайр (74), Дендонкер (84)