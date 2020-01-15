«Милан» — СПАЛ: счет 3:0, обзор голов

Саму Кастильехо
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Все три мяча хозяева забивали с перерывом в 20 минут. Сначала Пентек вывел свою команду вперед, воспользовавшись проникающим пасом Беннасера. Выйдя один на один с вратарем, поляк пробил в дальний нижний угол.
Перед перерывом Кастильехо записал на свой счет красивейший забитый мяч. Игрок пробил с подкруткой левой ногой, попав в дальнюю «девятку».
Все вопросы снял Тео Эрнандес, который добежав до линии штрафной, сильно пробил и попал в нижний дальний угол ворот.
Кубок Италии. 1/8 финала
«Милан» — СПАЛ
Голы: 1:0 — 20 Пионтек, 2:0 — 44 Кастильехо, 3:0 — 66 Тео«Милан»: Доннарумма, Кьер, Тео, Конти, Романьоли, Крунич, Беннасер, Бонавентура, Кастильехо (Сусо, 64), Ребич, ПионтекСПАЛ: Бериша, Игор Жулио, Томович (Саламон, 65), Викари, Янкович, Дабо, Тунев, Мурджа, Эспето, Палоски, ФлоккариПредупреждения: Конти (33), Кастильехо (41), Мурджа (61)