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    «Милан» обыграл СПАЛ и прошел в четвертьфинал Кубка Италии

    «Милан» — СПАЛ: счет 3:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан СПАЛ
    В 1/8 финала Кубка Италии «Милан» выиграл на своем поле у клуба СПАЛ со счетом 3:0.

    Саму Кастильехо
    Саму Кастильехо

    Все три мяча хозяева забивали с перерывом в 20 минут. Сначала Пентек вывел свою команду вперед, воспользовавшись проникающим пасом Беннасера. Выйдя один на один с вратарем, поляк пробил в дальний нижний угол.

    Перед перерывом Кастильехо записал на свой счет красивейший забитый мяч. Игрок пробил с подкруткой левой ногой, попав в дальнюю «девятку».

    Все вопросы снял Тео Эрнандес, который добежав до линии штрафной, сильно пробил и попал в нижний дальний угол ворот.

    Кубок Италии. 1/8 финала
    «Милан» — СПАЛ
    Голы: 1:0 — 20 Пионтек, 2:0 — 44 Кастильехо, 3:0 — 66 Тео«Милан»: Доннарумма, Кьер, Тео, Конти, Романьоли, Крунич, Беннасер, Бонавентура, Кастильехо (Сусо, 64), Ребич, ПионтекСПАЛ: Бериша, Игор Жулио, Томович (Саламон, 65), Викари, Янкович, Дабо, Тунев, Мурджа, Эспето, Палоски, ФлоккариПредупреждения: Конти (33), Кастильехо (41), Мурджа (61)
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