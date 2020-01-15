«Милан» — СПАЛ: счет 3:0, обзор голов

В 1/8 финала Кубка Италиивыиграл на своем поле у клубасо счетом 3:0.

Все три мяча хозяева забивали с перерывом в 20 минут. Сначала Пентек вывел свою команду вперед, воспользовавшись проникающим пасом Беннасера. Выйдя один на один с вратарем, поляк пробил в дальний нижний угол.

Перед перерывом Кастильехо записал на свой счет красивейший забитый мяч. Игрок пробил с подкруткой левой ногой, попав в дальнюю «девятку».

Все вопросы снял Тео Эрнандес, который добежав до линии штрафной, сильно пробил и попал в нижний дальний угол ворот.