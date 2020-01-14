ЦСКА отправился на первый сбор в Испанию

Как отмечает официальный сайт клуба, главный тренер Виктор Гончаренко взял на сборы 25 игроков. Часть из них летит в Испанию из Москвы, а остальные самостоятельно доберутся до Кампоамора.
Список игроков, поехавших на первый сбор:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хeрдур Магнуссон, Седрик Гогуа;
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;
Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.
Также на просмотр приглашен нападающий футбольного клуба КАМАЗ Давид Караев.
Дождались! 😍 Мы уже в самолёте и готовы к взлёту. Выходим из зимней спячки! 🤪 #Кампоамор2020🇪🇸 pic.twitter.com/5bgdp4MPOg— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 января 2020 г.