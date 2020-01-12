«Торино» — «Болонья»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 19-го тура итальянской Серии Аодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч на 11-й минуте встречи забил нападающий Алехандро Беренгер.

«Торино» с 27 очками на 7-й строке в таблице Серии А. «Болонья» с 23 очками на 12-м месте.

В другом матче «Фиорентина» одержала минимальную победу над СПАЛом — 1:0. На 82-й минуте победный мяч забил защитник Херман Пеццела.

Еще в одном матче «Сампдория» дома одержала домашнюю победу над «Брешией» — 5:1.

В составе хозяев дважды отличился Фабио Квальярелла, еще по разу — хавбек Кароль Линетти, Якуб Янкто и нападающий Джанлука Капрари.

У «Брешиа» единственный гол забил защитник Джон Чансельор.

«Сампдория» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. «Брешиа» — 14 баллов и 19-я строчка. 0