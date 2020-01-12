«Бадалона» — «Хетафе»: счет матча 2:0, обзор голов

потерпел поражение отв выездном матче 1/32 финала Кубка Испании.

Встреча, которая прошла в Бадалоне, завершилась со счетом 2:0.

На 85-й минуте хозяев вперед вывел Чема Морено. В компенсированное время второго тайма Уго Эстебан поставил победную точку.

«Хетафе» играл в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Давида Тимора.

Отметим, что «Бадалона» выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Другие результаты:

«Атлетик» — «Сестао» — 4:0

«Бадахос» — «Лас-Пальмас» — 2:1

«Португалете» — «Бетис» — 0:3

«Мурсия» — «Леганес» — 0:4 0