Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда»подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита»

«Нам действительно нужен один или два игрока. Нам нужны игроки, с выходом которых на замену качество игры команды не страдало бы.

Руководство действительно работает над этим. Я вижу, что они пытаются сделать всё, чтобы это случилось.

Если всё будет в порядке и мы подпишем двух игроков, тогда у нас будет просто отличный состав для чемпионата Нидерландов.

Мы должны завоевать место в еврокубках, и мы на это способны. Важно сохранить этот состав», — приводит слова Адвоката «Чемпионат» со ссылкой на клубный телеканал «Фейеноорда».

Также 72-летний специалист подтвердил, что его клуб заинтересован в подписании Кокорина, однако признал, что сделать это будет сложно. 0