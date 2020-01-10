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    Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

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    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    Дик Адвокат
    Дик Адвокат

    «Нам действительно нужен один или два игрока. Нам нужны игроки, с выходом которых на замену качество игры команды не страдало бы.

    Руководство действительно работает над этим. Я вижу, что они пытаются сделать всё, чтобы это случилось.

    Если всё будет в порядке и мы подпишем двух игроков, тогда у нас будет просто отличный состав для чемпионата Нидерландов.

    Мы должны завоевать место в еврокубках, и мы на это способны. Важно сохранить этот состав», — приводит слова Адвоката «Чемпионат» со ссылкой на клубный телеканал «Фейеноорда».

    Также 72-летний специалист подтвердил, что его клуб заинтересован в подписании Кокорина, однако признал, что сделать это будет сложно. 0

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