Директор «Чертаново»: Возможно, Пиняева возьмут в «МЮ» после 18 лет

Директоррассказал о предстоящей стажировке нападающего

«Пиняев будет тренироваться с командами U-16, U-17, U-18. Запланировано две или три игры, также будет тестирование. Стажировка в Манчестере пройдет с 10 по 23 января. Англичане за ним следят, пока все нормально.

Возьмут ли Пиняева в "МЮ"? Возможно, после восемнадцати, но пока рано о чем-то говорить. Если брать команду "МЮ" 2004 года, то Пиняев один из лучших по показателям», — цитирует Ларина Sport24.

Отметим, что Пиняев в третий раз отправится в стажировку в манкунианский клуб. 0