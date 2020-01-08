ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А«Интер» и «Наполи» в начале новой эры
  • 00:57
    • «Ман Сити» обыграл «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
  • 23:54
    • Мане стал лучшим футболистом года в Африке
  • 20:51
    • Московское «Динамо» на своем льду победило «Амур»
  • 20:34
    • «Спартак» выиграл у СКА в третий раз за сезон
  • 20:06
    • «Ак Барс» в Казани одолел «Магнитку»
    Все новости спорта

    «Реймс» по пенальти прошел «Страсбург» в четвертьфинале Кубка лиги

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Реймс Страсбург
    В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Реймс» одержал домашнюю победу над «Страсбургом» — 0:0 (4:2 по пенальти).

    «Реймс»
    «Реймс»

    Хозяева с 59-й минуте играли в меньшинстве после удаления нападающего Натанаэля Мбюкю, который получил прямую красную карточку всего через 10 минут после появления на поле.

    Кубок французской лиги. 1/4 финала
    «Реймс» — «Страсбур» — 0:0. Пенальти — 4:2
    «Реймс»: Райкович, Фокет, А.Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Мбюкю, 49), Думбья (Донис, 65), Уден, Диа (Сук Хюн Джун, 85)«Страсбур»: Б.Камара, Коне, Кароль, Лала, Митрович (Лебо, 90+6), Джикю, Томассон (Корнье, 83), Сиссоко (Зохи, 70), Фофана, Беллегард, АйоркПредупреждения: Шавалерен, 36. Сиссоко, 47Удаление: Мбюкю, 59
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Интер» и «Наполи» в начале новой эры
  • Вчера в 23:18
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Реал»
  • 2.07
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет первым финалистом Суперкубка Испании?
  • «Валенсия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сделает ли «Лестер» хороший задел еще в первом матче?
  • «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Будет ли «Сент-Этьен» препятствием для ПСЖ?
  • ПСЖ — «Сен-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сборная России Хоккей Россия на МЧМ-2020: трагедия с привкусом оптимизмаИтоги выступления сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:510
  • 14:32
    • Гетце покинет дортмундскую «Боруссию» летом
  • 14:16
    • Месси, Суарес и Бензема — в сборной первой половины сезона Ла Лиги от Marca
  • 01:11
    • «Реймс» по пенальти прошел «Страсбург» в четвертьфинале Кубка лиги
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 январяКуда перейдет бомбардир ПСЖ, удержит ли «Ювентус» полузащитника, кто нацелился на хавбека «Ливерпуля» и другие трансферные новости последних дней 06/01/2020 в 22:300
  • Экспресс дня

  • Ожидать ли высокой результативности в матче «Валенсии» и «Реала»?
  • 3.59
    •
  • 00:32
    • Защитник «Реала» признан лучшим молодым игроком года в Африке
  • 00:14
    • «Нижний Новгород» проиграл «Морнару» в Лиге чемпионов
  • 00:01
    • Зарипов: «Ак Барсу» по силам дойти до финального аккорда
    Семен Варламов Хоккей НХЛ. Дебют Ковальчука и сейвы ВарламоваОбзор матчей НХЛ 7 января Вчера в 09:400
  • 23:45
    • Милинкович-Савич стал самым полезным игроком декабря в Серии А
  • 23:18
    • Полузащитник «Тоттенхэма» пропустит три месяца
  • 22:59
    • Форвард «Ливерпуля» перебрался в Чемпионшип
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лион — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сен-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  3.59
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:05
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие