«Реймс» по пенальти прошел «Страсбург» в четвертьфинале Кубка лиги

В матче 1/4 финала Кубка французской лигиодержал домашнюю победу над— 0:0 (4:2 по пенальти).

Хозяева с 59-й минуте играли в меньшинстве после удаления нападающего Натанаэля Мбюкю, который получил прямую красную карточку всего через 10 минут после появления на поле.