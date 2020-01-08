«Реймс» по пенальти прошел «Страсбург» в четвертьфинале Кубка лиги

Хозяева с 59-й минуте играли в меньшинстве после удаления нападающего Натанаэля Мбюкю, который получил прямую красную карточку всего через 10 минут после появления на поле.
Кубок французской лиги. 1/4 финала
«Реймс» — «Страсбур» — 0:0. Пенальти — 4:2
«Реймс»: Райкович, Фокет, А.Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Мбюкю, 49), Думбья (Донис, 65), Уден, Диа (Сук Хюн Джун, 85)«Страсбур»: Б.Камара, Коне, Кароль, Лала, Митрович (Лебо, 90+6), Джикю, Томассон (Корнье, 83), Сиссоко (Зохи, 70), Фофана, Беллегард, АйоркПредупреждения: Шавалерен, 36. Сиссоко, 47Удаление: Мбюкю, 59