Марокканский защитник «Реала»признан лучшим молодым игроком года в Африке.

В текущем сезоне 21-летний футболист, который выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», провел 26 матчей за немецкий клуб, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year! 🏆

Much more to come from this young star 🌟#CAFAwards2019 pic.twitter.com/t3YqOrE2b5