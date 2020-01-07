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    Слуцкий ответил на обвинения со стороны игрока «Витесса»

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на критику со стороны своего бывшего подопечного — нападающего «Витесса» Роя Беренса.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Игрок ранее заявил, что российский специалист отобрал у него год футбола.

    «Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Все очень просто. Тот серьезный разговор, про который он рассказывает и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провел в феврале.

    Это первое. Второе — выпал он из игрового состава потому, что долгий промежуток времени у него было 22 процента жировой массы при максимальной норме в 14. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объема и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физподготовке.

    Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, вполне мог покинуть "Витесс". Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол», — приводит слова Слуцкого Sport24. 0

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