«Вест Хэм» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 20-го тура Английской премьер-лиги «Лестер» в гостях переиграл лондонский «Вест Хэм» со счетом 2:1.

На 12-й минуте полузащитник «лис» Демарай Грэй не смог реализовать 11-метровый удар.

Счет на 40-й минуте открыл форвард гостей Келечи Ихеаначо, но уже через пять минут хозяева сумели сравнять счет благодаря голу Пабло Форнальса.

«Лестер» смог выйти вперед на 56-й минуте — победный мяч записал на свой счет Демарай Грэй.

Форвард «лис» Джейми Варди, который является лучшим бомбардиром АПЛ, пропускал встречу из-за рождения четвертого ребенка.

«Лисы» набрали 42 очка и сократили отставание от лидера — «Ливерпуля» — до 10 баллов. Однако у «красных» две игры в запасе. «Вест Хэм» идет на 17-й позиции с 19 очками.

1 января состоятся матчи «Ньюкасл» — «Лестер» и «Вест Хэм» — «Борнмут».