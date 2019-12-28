«Вест Хэм» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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На 12-й минуте полузащитник «лис» Демарай Грэй не смог реализовать 11-метровый удар.
Счет на 40-й минуте открыл форвард гостей Келечи Ихеаначо, но уже через пять минут хозяева сумели сравнять счет благодаря голу Пабло Форнальса.
«Лестер» смог выйти вперед на 56-й минуте — победный мяч записал на свой счет Демарай Грэй.
Форвард «лис» Джейми Варди, который является лучшим бомбардиром АПЛ, пропускал встречу из-за рождения четвертого ребенка.
«Лисы» набрали 42 очка и сократили отставание от лидера — «Ливерпуля» — до 10 баллов. Однако у «красных» две игры в запасе. «Вест Хэм» идет на 17-й позиции с 19 очками.
1 января состоятся матчи «Ньюкасл» — «Лестер» и «Вест Хэм» — «Борнмут».
АПЛ. 20-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер» — 1:2 (1:1)
Голы: Ихеаначо, 40 (0:1). Пабло Форнальс, 45 (1:1). Грэй, 56 (1:2)Нереализованный пенальти: Грэй, 12 (вратарь)«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Санчес (Снодграсс, 62), Лансини (Айети, 70), Пабло Форнальс, Райс, Алле (Антонио, 54), Фелипе Андерсон«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Морган, Джастин, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 70), Чудхури, Перес (Мэддисон, 64), Ихеаначо, Грэй (Барнс, 83)Предупреждения: Фабяньски, 10. Масуаку, 49. Диоп, 56. Райс, 77. Чудхури, 90