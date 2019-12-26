«Арсенал» интересуется хавбеком «Ювентуса»

Полузащитникможет перебраться в Англию в зимнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.

Как утверждает источник, лондонский «Арсенал» планирует арендовать французского хавбека. Сам француз хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в туринском клубе.

В текущем сезоне 24-летний центральный полузащитник Рабьо сыграл за «Ювентус» девять матчей в серии А и еще три в Лиге чемпионов, в среднем проводя на поле 59 минут. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Напомним, Рабьо перешел в «Ювентус» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. 0