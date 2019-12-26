Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

Нападающий «Баварии» и сборной Польшистал лучшим бомбардиром 2019 года, сообщает Marca.

С 1 января 2019 года поляк забил 58 мячей в 54 матчах в составе «Баварии» и национальной команде Польши.

На втором месте капитан «Барселоны» Лионель Месси с 50 голами в 58 играх за каталонцев и сборную Аргентины. На третьем месте пока расположился форвард ПСЖ и национальной команды Франции Килиан Мбаппе — 44 гола в 49-ти матчах.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с 39 мячами (25 — за клуб и 14 за сборную Португалии) стал лишь шестым. Это его самый низкий показатель за последнее десятилетие. 0